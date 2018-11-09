Трамп рассказал, когда выберет нового постпреда США в ООН

ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал определиться с кандидатурой постоянного представителя в ООН до конца года, хотя ранее обещал сделать это в конце текущей недели.

"Я приму решение в течение нескольких недель, это будет до конца этого года", — сказал он в пятницу журналистам.

Он повторил, что у него есть много кандидатов на этот пост, который станет вакантным в конце этого года, так как нынешний постпред Ники Хейли объявила о намерении покинуть его в эти сроки.

Ранее СМИ сообщали, что в Белом доме основным претендентом на эту должность считают представителя госдепартамента Хезер Науэрт, однако потом появились публикации, что Трамп рассматривает кандидатуру посла США во Франции и Монако Джейми Маккорт. Также упоминалось имя посла США в Канаде Келли Крафт.