Депутат Рады от "Блока Петра Порошенко" попал в ДТП

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко заявил, что попал в ДТП.

"Со мной случилось ДТП. Остановился на обочине трассы в разрешенном месте, когда в мой автомобиль врезался грузовик. Я стоял на "аварийке". По словам патрульной полиции, которая прибыла на место происшествия, моей вины в случившемся нет. Сейчас ждём следственно-оперативную группу", — написал Лещенко на странице в Facebook в пятницу.

Депутат отметил, что в результате ДТП он не пострадал.

"Со мной все в порядке, обошёлся без травм. Моя помощница, с которой мы ехали вместе, поехала в больницу с подозрением на возможное сотрясение мозга. Водитель грузовика, который в нас въехал, слава Богу, тоже жив и здоров", — сообщил он.