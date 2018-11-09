В Молдавии осудили намерение ДНР и ЛНР провести выборы

КИШИНЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Министерство иностранных дел Молдавии осуждает намерение самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик провести выборы и считает, что они противоречат минским соглашениям по урегулированию кризиса на Украине.

Выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

"Республика Молдова подтверждает свою твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ и присоединяется к США, странам ЕС, Канаде и государствам-членам ООН, осуждая намерение так называемых "ДНР и ЛНР" организовать "выборы" 11 ноября 2018 года", — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте молдавского МИД.

В министерстве считают, что проведение этих выборов незаконно, поскольку противоречит законодательству Украины и "подрывает реализацию минских договоренностей".

"Республика Молдова приветствует продление Верховной радой Украины закона об особом статусе регионов на востоке Украины и призывает все стороны к полной реализации достигнутых в Минске договоренностей о прекращении огня и отводе тяжелых вооружений от линии соприкосновения", — сообщили в министерстве.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.