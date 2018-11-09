В ЛНР сообщили об одном погибшем за неделю из-за обстрелов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (90)

ЛУГАНСК, 9 ноя — РИА Новости. Один человек погиб в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

Ранее он сообщил, что украинские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории ЛНР более 260 мин и снарядов.

"В результате обстрела 8 ноября населенного пункта Марьевка получил ранения, не совместимые с жизнью, местный житель", — сказал Филипоненко на брифинге.