Талибы*: переговоры с США по Афганистану находятся на начальном этапе

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Переговоры с США о выводе их войск из Афганистана пока находятся на начальном этапе, заявил руководитель политофиса движения "Талибан"*, глава делегации на переговорах в Москве Шер Мохаммад Аббас Станакзай.

"Мы встречаемся с американской стороной за столом переговоров и просим их уйти из Афганистана. Но, конечно, пока эти переговоры находятся на начальном этапе, мы не достигли еще соглашения", — заявил Станакзай журналистам по итогам заседания московского формата по Афганистану.

Он отметил, что нужно выстроить атмосферу доверия.

* Террористическая организация, запрещенная в России