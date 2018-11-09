Трамп ограничил предоставление убежища нелегальным мигрантам

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что ограничил предоставление убежища нелегальным иммигрантам.

По словам президента, он "только что" подписал соответствующую прокламацию.

Предполагается, что лица, незаконно перешедшие границу США и Мексики, не смогут подавать документы на статус беженца в США.

Министерство обороны США ранее заявило о намерении разместить до 7 тысяч военнослужащих на границе. Президент Трамп заявил, что отправит на границу до 15 тысяч военнослужащих. Кроме того, на границе расположены 2,1 тысячи военнослужащих Национальной гвардии США.

Такие меры принимаются в связи с приближением каравана мигрантов в несколько тысяч человек из стран Центральной Америки, который сейчас движется к США по территории Мексики. Еще два каравана мигрантов двигаются в сторону США из Сальвадора.