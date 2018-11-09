МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Китайская компания Chuying Agro-Pastoral Group, занимающаяся животноводством, планирует погасить часть процентов по долгу с помощью ветчины и других продуктов, сообщает издание China Securities Journal.

Как сообщается, компания уже достигла предварительного соглашения по данному вопросу с частью кредиторов. Сумма, о которой идет речь, составляет 271 миллион юаней (около 39 миллионов долларов).

По данным компании, на ее финансовое положение оказали влияние вспышки африканской чумы свиней. Чтобы реализовать складские запасы и ослабить финансовое напряжение, компания предложила выплатить часть процентов по долгу продукцией.

В октябре в Китае была зафиксирована очередная вспышка эпидемии африканской чумы свиней, это заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

Компания Chuying Agro-Pastoral Group была основана в 1988 году, в 2010 ее акции начали торговаться на Шэньчжэньской фондовой бирже.