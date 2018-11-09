Движение "Талибан"* выступило за еще одну встречу в московском формате

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Движение "Талибан"* выступает за проведение ещё одной встречи московского формата по Афганистану, заявил глава делегации движения на переговорах в Москве.

"Я надеюсь, что в будущем она также пройдет", — заявил член политического офиса движения "Талибан"* в Дохе, возглавляющий делегацию талибов на переговорах в Москве.

Встреча московского формата по Афганистану прошла 9 ноября в закрытом формате в Москве в "Президент-отеле". Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.