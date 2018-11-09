В ДНР ответили на заявление Киева о "предопределенных" результатах выборов

ДОНЕЦК/КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Заявление Киева о том, что результаты выборов главы и парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики предопределены, является очередным фейком от украинских спецслужб, заявил в пятницу РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владимир Бидевка.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что результаты выборов в Донбассе уже предопределены: в самопровозглашенной ДНР победит Денис Пушилин с 55% голосами, в самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник — с 63% голосов.

"Озвученные Грицаком цифры можно не комментировать, так как возглавляемая им спецслужба давно зарекомендовала себя в качестве главного на Украине распространителя фейков. Это и постановочные допросы, и смонтированные перехваты телефонных звонков, и фабрикация причастности РФ во всех бедах", — сказал Бидевка.

Он отметил, что "выбор Донбасса действительно предопределен – это интеграция с Россией". "А кого жители Донбасса выберут в качестве руководителей этого процесса – дело, касающееся исключительно местного населения", — добавил Бидевка.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.