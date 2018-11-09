СМИ предположили, что мотивом стрелка в баре Калифорнии была личная месть

Полиция на месте стрельбы в городе Таузенд-Окс в Калифорнии. Архивное фото

Полиция на месте стрельбы в городе Таузенд-Окс в Калифорнии. Архивное фото

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Устроивший стрельбу в калифорнийском баре Borderline решился на массовое убийство из личной мести, поскольку подвергался издевкам в старшей школе, сообщает издание TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах и бывшую одноклассницу стрелка.

Стрельба в баре Borderline в Калифорнии произошла в ночь на четверг. В заведении погибли 11 посетителей, а также полицейский и предполагаемый преступник. СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщали, что стрелявшим является бывший морской пехотинец 28-летний Ян Дэвид Лонг.

По данным источника TMZ, в ночь трагедии Лонг "в одной руке держал пистолет, а в другой — телефон, публикуя в социальной сети Instagram "сторис" (Stories) с места событий".

Источник уточнил, что правоохранительные органы обнаружили публикации спустя несколько часов после стрельбы и попросили руководство социальной сети удалить их.

Бывшая одноклассница Лонга рассказала изданию, что в старшей школе над молодым человеком издевались. "Его одноклассники смеялись над ним из-за того, что у него была амблиопия (синдром "левого глаза" или заболевание зрительной системы, не поддающееся коррекции с помощью очков или контактных линз, при котором ослабляется передача зрительной информации от здорового глаза к мозгу — ред.), и это на него сильно повлияло", — говорится в публикации издания.

По словам девушки, стрелок знал, что некоторые из обидчиков посещают бар Borderline по средам.

На основании полученной от источников информации, издание заключает, что действия стрелка "выглядят как личная месть".

Издание также выяснило, что Лонг сам часто посещал бар и предпочитал сидеть в одиночестве за кружкой пива.