СМИ предположили, что мотивом стрелка в баре Калифорнии была личная месть

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Устроивший стрельбу в калифорнийском баре Borderline решился на массовое убийство из личной мести, поскольку подвергался издевкам в старшей школе, сообщает издание TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах и бывшую одноклассницу стрелка.
По данным источника TMZ, в ночь трагедии Лонг "в одной руке держал пистолет, а в другой — телефон, публикуя в социальной сети Instagram "сторис" (Stories) с места событий".
Источник уточнил, что правоохранительные органы обнаружили публикации спустя несколько часов после стрельбы и попросили руководство социальной сети удалить их.
По словам девушки, стрелок знал, что некоторые из обидчиков посещают бар Borderline по средам.
На основании полученной от источников информации, издание заключает, что действия стрелка "выглядят как личная месть".
Издание также выяснило, что Лонг сам часто посещал бар и предпочитал сидеть в одиночестве за кружкой пива.