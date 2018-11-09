"Талибан"* положительно оценил итоги московской конференции по Афганистану

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Руководитель политофиса движения "Талибан"*, глава делегации на переговорах в Москве Шер Мохаммад Аббас Станакзай положительно оценил итоги московской конференции по Афганистану.

"На наш взгляд, конференция московского формата была успешной. Сегодня прошла конференция, как вы знаете, и мы выслушали заявления всех стран-участниц, присутствовавших здесь. Мы также поделились своими собственными взглядами по поводу разных вопросов в Афганистане", — заявил журналистам член политического офиса движения "Талибан"* в Дохе, возглавляющий делегацию талибов* на переговорах в Москве.

Встреча московского формата по Афганистану прошла 9 ноября в закрытом формате в Москве в "Президент-отеле". Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов* в Дохе.

Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира Афганистана, который, как сообщил афганский МИД, не представляет правительство страны. Это подтвердил и официальный представитель совета Эсхак Тахери, отметив перед конференцией, что на ней будут обсуждаться вопросы, связанные с возможностью организации прямых переговоров между Кабулом и талибами*.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"*, которое, согласно последним данным, контролирует около 50% общей территории страны. Параллельно с этим влияние в Афганистане усиливает запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"*. По всей территории страны проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

* Террористические организации, запрещенные в России