МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Три лесных пожара в американском штате Калифорния распространились на несколько тысяч гектаров, сообщается о многочисленных пострадавших среди населения и пожарных, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на пожарные службы.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2018 Associated Press ABC, KABC, KXTV Город Парадайс в США охвачен огнем. Кадры пожара

Как сообщает издание, пожар, разгоревшийся на севере штата, распространился приблизительно на 8 тысяч гектаров. Как заявил представитель калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты (Cal Fire) Джон Гадди, поступают сообщения о множестве пострадавших среди местных жителей и пожарников, более тысячи зданий было разрушено, большинство из которых в городе Парадайс, однако точных данных пока нет.

#CampFire [update] Pulga Road at Camp Creek Road near Jarbo Gap (Butte County) is now 20,000 acres. Evacuations in place. https://t.co/CJkryyPNVZ pic.twitter.com/svhiCipxz6 — CAL FIRE (@CAL_FIRE) 9 ноября 2018 г.

​Суммарная площадь двух пожаров, разгоревшихся южнее, недалеко от Лос-Анджелеса, составляет приблизительно 7 тысяч гектаров. По данным издания, утром в пятницу началась эвакуация 75 тысяч домов, несколько зданий было разрушено.

Лесные пожары, начавшиеся в четверг утром, из-за сильного ветра распространялись с высокой скоростью, более 2 тысяч пожарных участвуют в их тушении, однако огонь все еще не взят под контроль.

#HillFire [update] at Hill Canyon Rd and Santa Rosa Rd, Santa Rosa Valley (Ventura County) per Ventura County Fire is now 10,000 acres. https://t.co/m9mxnWQh0T pic.twitter.com/MWOXL4vThd — CAL FIRE (@CAL_FIRE) 9 ноября 2018 г.

​Ранее местные СМИ сообщали, что лесной пожар уничтожил около 1000 домов в городе Парадайс на севере Калифорнии, несколько человек погибли. Власти объявили о полной эвакуации населения Парадайса – 27 тысяч жителей. Всего в регионе, по данным шерифа округа Бьютт, было эвакуировано около 50 тысяч человек.