Посол Австрии не стал раскрывать содержание беседы в МИД

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Посол Австрии в РФ Йоханнес Айгнер не стал раскрывать журналистам содержание своей беседы в российском МИД.

Отвечая на просьбу одного из представителей СМИ прокомментировать его вызов в МИД, он заявил: "Официальное заявление МИД России будет позже".

Ранее в пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что экс-полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Посольство РФ отказалось комментировать сообщение СМИ. Временного поверенного в делах России в Австрии вызывали в австрийский МИД. Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ. Глава Минобороны Австрии Марио Кунасек заявил, что ведомство получило информацию от "дружественной службы" несколько недель назад. По данным СМИ, речь идет о спецслужбах Германии.