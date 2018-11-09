Шпионский скандал приостановит сближение России и Австрии, считает эксперт

Канцлер Австрии Себастьян Курц и министр обороны Австрии Марио Кунасек во время пресс-конференции в Вене

Канцлер Австрии Себастьян Курц и министр обороны Австрии Марио Кунасек во время пресс-конференции в Вене

ВЕНА, 9 ноя – РИА Новости. Скандал вокруг отставного австрийского полковника, якобы занимавшегося разведдеятельностью в пользу России, приведет к приостановке положительной динамики углубления двусторонних отношений между Москвой и Веной, заявил РИА Новости научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета Александр Дубови.

Ранее в пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что экс-полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Посольство РФ отказалось комментировать сообщение СМИ. Временного поверенного в делах России в Австрии вызывали в австрийский МИД. Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ. Глава Минобороны Австрии Марио Кунасек заявил, что ведомство получило информацию от "дружественной службы" несколько недель назад. По данным СМИ, речь идет о спецслужбах Германии.

"Данная ситуация сложная и, безусловно, плохо повлияет на развитие двусторонних отношений. Федеральное правительство находится в крайне неприятном положении и вынуждено будет отреагировать на шпионский скандал", — считает Дубови.

По его мнению, как именно будет выглядеть реакция, пока сложно предсказать. "Но возможны разные действия, вплоть до высылки дипломатов. Хотя, скорее всего, до этого не дойдёт. Положительное развитие и углубление двусторонних отношений, которое мы наблюдали в последние месяцы, будет в любом случае приостановлено", — отмечает эксперт.

По его мнению, в целом прагматический подход к отношениям сохранится, в долгосрочной перспективе инцидент не повлияет на отношения, и "рано или поздно они обязательно вернутся к положительной динамике", заключил Дубови.