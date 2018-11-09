В Эстонии прокомментировали утечку армейских документов

Парад эстонских войск в Нарве в день независимости Эстонии. Архивное фото

Парад эстонских войск в Нарве в день независимости Эстонии. Архивное фото

ТАЛЛИН, 9 ноя ─ РИА Новости. Попавшие в свободный доступ в Эстонии армейские документы не содержат государственной тайны, сообщила в пятницу пресс-служба Сил обороны.

Ранее газета Eesti Paevaleht написала, что сотни документов эстонских Сил обороны, предназначенные для внутреннего пользования, на протяжении пяти лет находились в свободном доступе.

Издание отметило, что в свободном доступе находился регистр документов Сил обороны, который называется Saurus. В нем присутствовали сотни различных объяснительных записок и рапортов, составленных военнослужащими-срочниками или их командованием в ходе дисциплинарных производств. Часть документов содержала описание личности военнослужащих и данные о состоянии их здоровья.

Пресс-секретарь Сил Обороны Таави Лаазик сообщил порталу Delfi, что обнародованными оказались некоторые документы, предназначенные для внутреннего пользования, не имевшие секретный статус. "Документы, касающиеся непосредственно безопасности, являются государственной тайной и их обрабатывают в другой системе. Среди просочившихся в публичных доступ не было документов, которые могли бы нанести урон безопасности государства", — заявил Лаазик.

По его словам, военные выясняют, какие именно документы попали в публичный регистр и что стало причиной: халатность конкретного человека или техническая неисправность.

Инспекция защиты данных страны также возбудила надзорное делопроизводство по факту происшествия.