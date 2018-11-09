В Болгарии задержали россиянина по запросу США

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В Варне по запросу Вашингтона задержали гражданина России Александра Ж., говорится в заявлении болгарской прокуратуры.

Мужчину заключили под стражу на 60 суток, позже его планируется экстрадировать в США, уточняется в документе на сайте ведомства.

Ордер на задержание 38-летнего россиянина выдал суд Нью-Йорка в связи с расследованием дела об интернет-мошенничестве, ущерб от которого составил почти семь миллионов долларов. По данным прокуратуры, речь идет о случаях мошенничества с сентября 2014 по декабрь 2016 года. В США россиянину грозит до 20 лет тюрьмы.

Это не первый случай задержания гражданина России по запросу США. Только в этом году Испания экстрадировала в Соединенные Штаты программистов Станислава Лисова и Петра Левашова, а Чехия — Евгения Никулина. Одним из самых громких является дело Александра Винника, выдачи которого добиваются США, Франция и Россия. Всего за последние несколько лет по обвинению в киберпреступлениях Вашингтону передали десятки россиян.