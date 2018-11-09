Кортеж премьеров Бельгии и Великобритании попал в ДТП, пишут СМИ

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Кортеж, в котором передвигались премьеры Бельгии и Великобритании Шарль Мишель и Тереза Мэй, попал в аварию в пятницу на автостраде в Бельгии, пострадали двое полицейских, сообщило издание DH.be со ссылкой на источники.

Официального подтверждения инцидента от полиции пока не поступало. Пресс-служба бельгийского премьера сообщала ранее, что он вместе с британской коллегой посетил в пятницу военное кладбище в городе Монс на юге страны в рамках памятных мероприятий, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны.

По данным издания, инцидент произошел во время передвижения правительственного кортежа по шоссе E42 в направлении Монса, где расположен штаб верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе.

Уточняется, что сопровождавшие премьеров полицейские мотоциклисты врезались в оказавшийся перед ними автомобиль, после чего упали на дорогу. Они были госпитализированы.