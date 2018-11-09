Австрийского посла вызвали в МИД России из-за шпионского скандала

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Австрийский посол в Москве Йоханнес Айгнер прибыл в МИД России, передает корреспондент РИА Новости.
Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, ведомство привлечет внимание посла к тому, какими методами надо действовать, если у Вены есть вопросы к Москве.
Сегодня издание Kronen Zeitung сообщило, что в Австрии задержали экс-полковника вооруженных сил страны по подозрению в шпионаже в пользу России на протяжении двадцати лет.
Полковник должен был собирать данные об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальную информацию о ряде высокопоставленных военных. Каждые две недели он контактировал с российской стороной с человеком по имени "Юрий", отмечает СМИ.
Глава министерства обороны Австрии Марио Кунасек заявлял, что ведомство получило информацию от "дружественной службы" несколько недель назад. По данным СМИ, речь идет о спецслужбах Германии.
Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию, визит был запланирован на 2-3 декабря.