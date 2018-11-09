Австрийского посла вызвали в МИД России из-за шпионского скандала

Посол Австрии в России Йоханнес Айгнер у здания министерства иностранных дел РФ. 9 ноября 2018

Посол Австрии в России Йоханнес Айгнер у здания министерства иностранных дел РФ. 9 ноября 2018

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Австрийский посол в Москве Йоханнес Айгнер прибыл в МИД России, передает корреспондент РИА Новости.

Посла вызвали в ведомство на фоне шпионского скандала. Айгнер ограничил общение с прессой приветствием на русском языке. Также он не стал раскрывать содержание беседы, когда покинул здание.

Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, ведомство привлечет внимание посла к тому, какими методами надо действовать, если у Вены есть вопросы к Москве.

Сегодня издание Kronen Zeitung сообщило, что в Австрии задержали экс-полковника вооруженных сил страны по подозрению в шпионаже в пользу России на протяжении двадцати лет.

Полковник должен был собирать данные об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальную информацию о ряде высокопоставленных военных. Каждые две недели он контактировал с российской стороной с человеком по имени "Юрий", отмечает СМИ.

Задержанному грозит до десяти лет тюрьмы.

Глава министерства обороны Австрии Марио Кунасек заявлял, что ведомство получило информацию от "дружественной службы" несколько недель назад. По данным СМИ, речь идет о спецслужбах Германии.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию, визит был запланирован на 2-3 декабря.