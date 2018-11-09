В афганском совете мира рассказали о новой встрече "московского формата"

Высший совет мира Афганистана готов помочь в организации переговоров между афганскими властями и движением Талибан*

Высший совет мира Афганистана готов помочь в организации переговоров между афганскими властями и движением Талибан*

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россия пригласила афганский Высший совет мира на следующую встречу "московского формата" по Афганистану, заявил глава делегации ВСМА на переговорах в Москве, заместитель руководителя совета Хаджидин Мохаммед.

"Будет новое заседание и они (Россия — ред.) пригласили нас (участвовать в нем — ред.)", — сказал он журналистам.

В пятницу в Москве состоялось второе заседание "московского формата" консультаций по Афганистану с участием заместителей министров иностранных дел, спецпредставителей и наблюдателей от России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и США. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация Политического офиса движения талибов в Дохе во главе с его руководителем. Заседание открыл министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

"Московский формат" консультаций по Афганистану был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии. Очередной раунд консультаций должен был пройти в сентябре, но был перенесен по просьбе Кабула.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"*. Также определенное влияние в стране имеет запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"*. По всей территории Афганистана проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

*Террористическая организация, запрещенная в России.