ВЕНА, 9 ноя – РИА Новости. Прокуратура Зальцбурга только начала расследование дела о возможной разведдеятельности в пользу РФ, длительность проверки трудно оценить, заявил РИА Новости представитель прокуратуры Роберт Хольцляйтнер.
"Это трудно оценить. Мы только начали расследование", — сказал Хольцляйтнер.
Ранее в пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что экс-полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Посольство РФ отказалось комментировать сообщение СМИ. Временного поверенного в делах России в Австрии вызывали в австрийский МИД. Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ.
Глава МО Австрии Марио Кунасек заявил, что ведомство получило информацию от "дружественной службы" несколько недель назад. По данным СМИ, речь идет о спецслужбах Германии.
У австрийцев появились подозрения, что некий экс-полковник работал на российскую разведку. Недолог был медовый месяц между странами pic.twitter.com/5leFkwn2w5— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 ноября 2018 г.