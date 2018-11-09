Прокуратура Зальцбурга не может оценить сроки расследования разведскандала

ВЕНА, 9 ноя – РИА Новости. Прокуратура Зальцбурга только начала расследование дела о возможной разведдеятельности в пользу РФ, длительность проверки трудно оценить, заявил РИА Новости представитель прокуратуры Роберт Хольцляйтнер.

"Это трудно оценить. Мы только начали расследование", — сказал Хольцляйтнер.

Ранее в пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что экс-полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Посольство РФ отказалось комментировать сообщение СМИ. Временного поверенного в делах России в Австрии вызывали в австрийский МИД. Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ.

Глава МО Австрии Марио Кунасек заявил, что ведомство получило информацию от "дружественной службы" несколько недель назад. По данным СМИ, речь идет о спецслужбах Германии.