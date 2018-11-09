В Высшем совете мира рассказали об условиях переговоров Кабула с талибами*

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Прямые переговоры правительства Афганистана и движения Талибан* пока невозможны без выполнения предварительных условий, заявил журналистам глава делегации Высшего совета мира Афганистана на переговорах в Москве, замруководителя Совета Хаджидин Мохаммед.

"Нет, у Талибана* есть некоторые условия", — сказал Мохаммед, отвечая на вопрос о том, была ли достигнута договорённость о проведении прямых переговоров между правительством Афганистана и движением Талибан*.

"На конференции не было достигнуто договоренности о проведении прямых переговоров", — уточнил он. Замглавы ВСМА также сообщил, что нет и договоренности о сроках, когда такие переговоры могут состояться.

*Террористическая организация, запрещенная в России.