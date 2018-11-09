Более тысячи полицейских будут следить за правопорядком на выборах в ДНР

ДОНЕЦК, 9 ноя — РИА Новости. Более 1,3 тысячи полицейских будут обеспечивать безопасность и следить за правопорядком на выборах главы и парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщили в пятницу в пресс-службе МВД ДНР.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

"Для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках будут задействованы более 800 сотрудников полиции, а для обеспечения безопасности выездных избирательных комиссий будут дополнительно задействованы более 500 полицейских", — говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР.

В ведомстве отметили, что также усилено патрулирование дорог и населенных пунктов, предприняты меры по обеспечению безопасности на всех массовых мероприятиях.