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В мире

Вице-премьер Италии попросил не сравнивать работу правительства с футболом

(обновлено: 15:23 09.11.2018)
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© РИА Новости / Сергей СтарцевЛуиджи Ди Майо. Архивное фотоЛуиджи Ди Майо. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Старцев

РИМ, 8 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Вице-премьер, министр экономического развития Италии Луиджи Ди Майо обратился к местной прессе с просьбой перестать сравнивать работу коалиционного правительства, которое образовали его "Движение 5 звезд" (Д5З) и партия "Лига", с футбольным противостоянием.

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© РИА Новости / Данило Гарчиа Ди Мео
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Ранее правительство Италии сумело избежать первого серьезного кризиса, договорившись об отмене сроков исковой давности по преступлениям. Вызвавшая широкое обсуждение норма предполагает, что отсчет сроков исковой давности преступлений будет заморожен после приговора суда первой инстанции. Правящие партии считают, что это поможет привлечь к правосудию коррупционеров, дела в отношении которых ранее разваливались из-за затянутых процессов. Разногласия между "Движением" и "Лигой", которую возглавляет другой вице-премьер, глава МВД страны Маттео Сальвини, касались сроков введения новых правил. Если Д5З выступало за немедленное их утверждение, "Лига" считала, что они должны быть частью более широкой судебной реформы и в нынешней их редакции не должны приводить к бесконечным судебным процессам.

Лидер итальянской партии Лига Севера Маттео Сальвини. Архивное фото
© AP Photo / Luca Bruno
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"Что касается отношений с "Лигой", мне очень жаль, что каждый день часть итальянской печати определяет победителя в матче тура. Все представляется, как чемпионат: выигрывает Сальвини или Ди Майо? Но здесь речь о том, выигрывает ли страна и итальянцы. Поэтому я прошу моратория на эту тему футбольной игры между "Лигой" и "Движением", — заявил Ди Майо на пресс-конференции для иностранных журналистов.

По его словам, правительственный контракт, который две политические силы заключили по итогам мартовских выборов, уже стал победой для итальянцев.

Говоря о несовпадениях во взглядах со своими союзниками, лидер Д5З назвал это "частью новой диалектики".

Супермаркет. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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"Если мы не согласны друг с другом, мы говорим об этом открыто. Когда вы видите политическое обсуждение между "Лигой" и "Движением", это является искренним. Я не думаю, что подобное ставит под прицел стабильность правительства", — сказал Ди Майо.

"Я верю в него, в том числе из-за силы тех атак, которые нам приходится терпеть", — отметил вице-премьер.

Мартовские выборы в Италии не определили явного победителя. По итогам голосования, Д5З стало первой партией страны, заручившись поддержкой почти трети избирателей. Однако лучший результат показала коалиция правоцентристских сил во главе с партией "Лига", участники которой вместе получили 37% голосов. После длительных консультаций Д5З и "Лига" сформировали коалиционное правительство. Две эти политические силы в ЕС принято рассматривать как популистские, антисистемные и антиевропейские.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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shokollayder
Почему это только в ЕС принято их рассматривать, как популистские? Они, суть есть, популистские. Популист, как грится, он и в Африке популист.
15:40
09.11.2018
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