В Гайане пассажирский самолет совершил аварийную посадку

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Самолет авиакомпании Fly Jamaica Airways с 128 пассажирами на борту совершил аварийную посадку в международном аэропорте Гайаны, шесть человек пострадали, сообщается в заявлении аэропорта.

"Ранее этим (пятницы – ред.) утром самолет авиакомпании Fly Jamaica, на борту которого находилось 128 человек (120 пассажиров и восемь членов экипажа), совершил аварийную посадку в международном аэропорту Cheddi Jagan. Шесть человек получили ранения, они были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает", — говорится в заявлении международного аэропорта на странице в Facebook.

Как сообщается, самолет направлялся в канадский город Торонто, однако из-за возникших технических неполадок был вынужден вернуться в аэропорт Гайаны.