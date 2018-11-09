МИД Сербии рассказал о проработке визита Путина в январе

БЕЛГРАД, 9 ноя — РИА Новости. В Сербии ожидают визита президента России Владимира Путина в Белград в середине января, сообщил первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.

"Визит господина президента Путина в Сербию планируется в середине января. О конкретных сроках мы сейчас и не можем говорить, пока это всё не будет согласовано подробно между двумя сторонами", — сказал Дачич после встречи в Белграде с вице-премьером РФ Юрием Борисовым.

Ранее Борисов на встрече с главой МИД Сербии сообщил, что визит Путина в Сербию запланирован на январь. Предполагается, что российский лидер на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем может, в частности, обсудить ключевые вопросы сотрудничества двух стран в энергетике, транспорте и инфраструктуре, отметил Борисов.