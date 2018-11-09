В Госдуме прокомментировали отмену визита главы МИД Австрии в Россию

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что отмену визита главы МИД Австрии Карин Кнайсль в Россию не стоит рассматривать как признак ухудшения отношений двух стран.

Ранее издание Kronen Zeitung сообщило, что экс-полковник вооруженных сил Австрии задержан по подозрению в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Посольство РФ отказалось комментировать сообщение СМИ. Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ.

"Отмену визита министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в Россию не стоит рассматривать как признак ухудшения отношений между нашими странами. Во всяком случае — пока. Мы давно знакомы с госпожой Кнайсль, она профессионал высочайшей квалификации. На нее оказывается беспрецедентное давление, особенно после того, как с 1 июля Австрия председательствует в Европейском Союзе", — написал Слуцкий в своем аккаунте в Twitter.

Он выразил мнение, что стоит говорить "не об отмене, а о переносе визита".

"Карин Кнайсль — одна из немногих европейских политиков, кто в полной мере осознает необходимость диалога с Россией. Напомню, в начале декабря Москву должен посетить спикер Национального совета парламента Австрии Вольфганг Соботка. Вряд ли отмена визита госпожи Кнайсль повлияет на его решение приехать в Россию", — добавил глава думского комитета.