Москалькова предложила омбудсменам посещать центры содержания мигрантов

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила участникам Евразийского альянса омбудсменов в 2019 году совместно посетить в странах-членах организации тюрьмы и центры содержания иностранных граждан, подлежащих депортации, для проверки соблюдения прав заключённых и подлежащих высылке мигрантов.
"Со своей стороны я предлагаю провести совместные посещения пенитенциарных учреждений, провести круглый стол по проблемам защиты прав иностранных граждан на территории другого государства, провести совместное посещение центров содержания иностранных граждан, подлежащих депортации", — заявила Москалькова в пятницу на заседании альянса.
Уполномоченный выступила за разработку общего кодекса поведения и институтов стран-участников организации.
По словам Москальковой, в основные задачи Евразийского альянса входит распространение знаний о способах защиты гражданских прав, сотрудничество в сфере обеспечения защиты прав, взаимодействие с международными и региональными организациями и зарубежными омбудсменами.