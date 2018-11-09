Москалькова предложила омбудсменам посещать центры содержания мигрантов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила участникам Евразийского альянса омбудсменов в 2019 году совместно посетить в странах-членах организации тюрьмы и центры содержания иностранных граждан, подлежащих депортации, для проверки соблюдения прав заключённых и подлежащих высылке мигрантов.

Евразийский альянс омбудсменов был создан в декабре 2017 года. В организацию тогда вошли Россия, Армения, Киргизия и Иран.

"Со своей стороны я предлагаю провести совместные посещения пенитенциарных учреждений, провести круглый стол по проблемам защиты прав иностранных граждан на территории другого государства, провести совместное посещение центров содержания иностранных граждан, подлежащих депортации", — заявила Москалькова в пятницу на заседании альянса.

Уполномоченный выступила за разработку общего кодекса поведения и институтов стран-участников организации.

Она также предложила провести круглый стол по защите прав иностранных граждан, темой которого станет защита прав пациентов психиатрических учреждений, инвалидов, женщин, мигрантов, жилищных прав и правовое просвещение молодежи.

По словам Москальковой, в основные задачи Евразийского альянса входит распространение знаний о способах защиты гражданских прав, сотрудничество в сфере обеспечения защиты прав, взаимодействие с международными и региональными организациями и зарубежными омбудсменами.