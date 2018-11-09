Индия изучает возможности импорта иранской нефти

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 ноя — РИА Новости. Нью-Дели изучает возможности продолжения закупок сырой нефти из Ирана после решения США временно освободить ряд стран, в том числе Индию, от действия "нефтяных" санкций, заявил в пятницу официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар.

"Мы приветствуем и ценим то, что правительство США приняло во внимание наши потребности в энергетической безопасности. Индия — крупнейший покупатель сырой нефти из Ирана, и она очень важна для нашей безопасности в сфере энергетики. Мы изучаем детали исключений США (для Индии)", — сказал Кумар на брифинге.

Он заявил, что не может раскрыть детали договоренности с США, по которой Индия будет продолжать импортировать иранскую сырую нефть. Дипломат также воздержался от комментариев относительно будущего механизма взаиморасчетов с Тегераном, предложив журналистам "обратиться в профильные министерства и ведомства".

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстанавливает все санкции против страны, в том числе вторичные. Часть санкций были введены в действие с 7 августа. Более существенные санкции, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок. Однако в понедельник госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.