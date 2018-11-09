Делегация Нацсобрания Австрии не отменяла визит в Москву, заявил Слуцкий

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Делегация Национального совета Австрии (нижней палаты парламента) не отменяла свой визит в Москву после отказа главы МИД Австрии приехать в РФ из-за сообщений о шпионаже, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что экс-полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Посольство РФ отказалось комментировать сообщение СМИ. Временного поверенного в делах России в Австрии вызывали в австрийский МИД. Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в октябре сообщал, что делегация Австрии посетит Думу до конца этого года. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявлял РИА Новости, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка может посетить Москву в начале декабря.

"Все в силе", — заявил Слуцкий, отвечая на вопрос о том, не произошло ли отмены визита австрийской делегации в Госдуму.