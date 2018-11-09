Папа Римский призвал к миру на Ближнем Востоке

ВАТИКАН, 9 ноя – РИА Новости. Папа Римский Франциск призвал к миру на Ближнем Востоке, прежде всего, в Ираке и Сирии, подчеркнув огромные страдания, которым подвергаются в этом регионе христиане различных конфессий.

Понтифик выступил с таким призывом в пятницу в ходе встречи в Ватикане с католикосом-патриархом Ассирийской церкви Востока Маром Гиваргисом III.

"Мы разделяем великие страдания, проистекающие из трагической ситуации, в которой живут многие наши братья и сестры на Ближнем Востоке, жертвы насилия, зачастую вынужденные оставлять земли, где они жили всегда", — заявил понтифик.

"Они идут крестным путем по стопам Христа и, даже принадлежа к различным общинам, устанавливают между собой братские отношения, становясь для нас свидетелями единства. За окончание такой боли позже мы будем вместе молиться, прося у Господа дара мира для Ближнего Востока, прежде всего, для Ирака и Сирии", — подчеркнул папа Римский.

После встречи Франциск и Мар Гиваргис III вместе помолились в капелле Redemptoris Mater Апостольского дворца, а затем подписали совместное заявление.