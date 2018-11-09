Представитель "Талибана"* заявил о готовности движения к диалогу

МОСКВА. 9 ноя — РИА Новости. Движение "Талибан"* выступает за решение проблем Афганистана через диалог, но вынуждено вести войну для своей защиты, сообщил представитель политического офиса движения в Дохе, принимавший участие в переговорах по Афганистану в Москве.

"Наша стратегия заключается в решении проблем Афганистана через диалог, война — для собственной защиты, мы вынуждены вести ее", — заявил член делегации "Талибана"* журналистам.

Встреча "Московского формата" по Афганистану прошла 9 ноября в закрытом формате в Москве в "Президент-отеле". Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов*.

"Московский формат" консультаций по Афганистану был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Китая, Пакистана, Ирана и Индии. Очередной раунд консультаций должен был пройти в сентябре, но был перенесен по просьбе Кабула.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и радикального движения "Талибан"*. Также определенное влияние в стране имеет запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"*. По всей территории Афганистана проводятся масштабные операции по борьбе с экстремистами.

*Запрещённые в России террористические организации