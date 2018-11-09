Документы армии Эстонии пять лет находились в свободном доступе, пишут СМИ

ТАЛЛИН, 9 ноя ─ РИА Новости. Сотни документов эстонских Сил обороны, предназначенные для внутреннего пользования, на протяжении пяти лет находились в свободном доступе, сообщила в пятницу газета Eesti Paevaleht.

"В свободном доступе находился регистр документов Сил обороны, который называется Saurus. В нем находились сотни различных объяснительных записок и рапортов, составленных военнослужащими-срочниками или их командованием в ходе дисциплинарных производств. Часть документов содержала описание личности военнослужащих и данные о состоянии их здоровья", — пишет Eesti Paevaleht.

По данным издания, после обнаружения проблемы Силы обороны закрыли Saurus для "упорядочивания данных", однако в поисковой системе Google по-прежнему можно найти выдержки из документов. Инспекция защиты данных страны возбудила надзорное делопроизводство по факту происшествия. Силы обороны Эстонии начали внутреннее расследование инцидента.