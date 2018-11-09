В ДНР заявили, что уничтожили три БПЛА украинских силовиков за неделю

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (81)

ДОНЕЦК, 9 ноя — РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило три беспилотника украинских силовиков за минувшую неделю, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Наибольшая активность полётов отмечается на донецком направлении. За прошедшую неделю средствами ПВО ДНР уничтожены три беспилотных летательных аппарата противника", — сказал Басурин.

По его словам, два из них корректировали огонь по населенным пунктам, еще один использовался силовиками в качестве ударного. Басурин напомнил, что использование беспилотников у линии соприкосновения сторонами конфликта запрещено минскими соглашениями.

"Мы представляем видеодоказательства военного преступления украинских силовиков. Данные материалы будут приобщены к уголовным делам против командиров ВСУ (вооруженных сил Украины) и военно-политического руководства Украины", — добавил Басурин.