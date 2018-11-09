МИД расскажет послу Австрии о методах взаимодействия с Россией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на втором заседании Московского формата консультаций по Афганистану. 9 ноября 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на втором заседании Московского формата консультаций по Афганистану. 9 ноября 2018

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российский МИД привлечет внимание посла Австрии к тому, какими методами надо действовать, если у Вены есть вопросы к Москве.

"Мы сегодня приглашаем посла австрийской республики в министерство иностранных дел и привлечем его внимание к тому, какими методами нужно действовать, если у них возникают какие-то вопросы к Российской Федерации ", — сказал министр ходе пресс- конференции в Москве.

Ранее издание Kronen Zeitung сообщило, что экс-полковник вооруженных сил Австрии задержан по подозрению в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Посольство РФ отказалось комментировать сообщение СМИ.

По данным газеты, полковник должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальные сведения о многих австрийских высокопоставленных военных.