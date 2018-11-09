Украинские силовики 116 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (81)

ДОНЕЦК, 9 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 116 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 100 мин и артснарядов, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"За неделю зафиксировано 116 фактов нарушения режима прекращения огня украинскими боевиками. По районам 19 населенных пунктов республики противник выпустил 11 артиллерийских снарядов и 100 мин калибрами 120 и 82 миллиметра", — сказал Басурин.

По его словам, в результате обстрелов, повреждены четыре дома в Донецке, Ясиноватой и Горловке.