В Совфеде рассказали о последствиях выхода России для ПАСЕ

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утратила свое первоначальное значение, превратившись в "плохую коммуналку со сварами"; если Россия покинет организацию, ее примеру последуют многие, считает замглавы международного комитета Совфеда, руководитель комиссии СФ по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Ранее генсек Совета Европы заявил об угрозе выхода России из СЕ. Разногласия с Москвой возникли из-за того, что ПАСЕ лишила российскую делегацию полномочий после присоединения Крыма к России. Россия заявила о невозможности уплаты членского взноса в СЕ, пока полномочия российских парламентариев в ПАСЕ не будут восстановлены полностью, для этого должны быть внесены соответствующие поправки в Устав организации.

"Я бы предложил не обращать внимания на заявления политиков этой отживающей политической структуры — ПАСЕ. За последнее время она превратилась из парламентской организации в плохую коммуналку со сварами, и больше ничего не происходит, они сами себя зарывают. Если мы выйдем из ПАСЕ, я полагаю, что много кто еще выйдет", — сказал Климов РИА Новости в пятницу.

Он отметил, что с расширением Евросоюза и укреплением роли Европарламента ПАСЕ во многом утратило изначальные функции. Вопросы безопасности успешно решаются в рамках ОБСЕ, добавил он.

Климов также напомнил об официальной позиции России, которая сформулирована максимально четко — если в Устав ПАСЕ будут внесены поправки, полностью защищающие права национальных делегаций, Россия будет выполнять свои обязательства по уплате членских взносов и работать в рамках ассамблеи. "Если этого не произойдет, мы не можем выполнять свои обязательства", — добавил он.

Климов также выразил недоумение в связи с тем, что ПАСЕ превратилась в структуру, которая только критикует страны типа России и "больше ничего не делает". Хотя в тех же странах Балтии и на Украине постоянно отмечается нарушение прав человека, подчеркнул он. "В ПАСЕ рулит агрессивное меньшинство", — заявил Климов.

Кроме того, за последнее время в ПАСЕ без участия России было избрано руководство организации, судьи ЕСПЧ. "Они сами заварили эту кашу (по ситуации с Россией)", — подчеркнул сенатор.