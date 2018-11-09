Афганский совет мира готов начать переговоры с талибами* без условий

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Высший совет мира Афганистана готов начать переговоры с движением "Талибан"* без предварительных условий, сообщил РИА Новости представитель совета Эсхан Тахери по итогам встречи в Москве.
"Мы подтвердили им (талибам* — ред.), что мы готовы пойти на переговоры без условий", — сообщил Тахери, комментируя условия, с которыми выступает "Талибан"*.
Талибы* ранее требовали, чтобы перед началом переговоров с властями из страны ушли иностранные войска.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России