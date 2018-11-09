На улицах Лондона появились билборды с Путиным

Плакат с портретом президента РФ Владимира Путина и призывом отмечать Bяexit в Лондоне

Плакат с портретом президента РФ Владимира Путина и призывом отмечать Bяexit в Лондоне

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Группа активистов Proud Bear разместила в Лондоне плакаты с фотографией Владимира Путина и слоганами о BЯEXIT (Буква "R" в "Brexit" заменена на "Я". — Прим. ред.). О начале акции говорится в Twitter-аккаунте группы.

Активисты пояснили, что таким образом они решили отпраздновать скорый выход Великобритании из Евросоюза, вклад в который якобы внесла Россия.

Сообщается, что для своей кампании Proud Bear выкупила три рекламных щита. На двух плакатах активисты разместили фотографии Владимира Путина и слоганы "Давайте праздновать красно-бело-голубой BЯEXIT", а также "BЯEXIT значит BЯEXIT".

Еще на одном билборде изображен экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон с российскими флагами в руках и подписью: "Спасибо тебе, BOЯIS".

Сами участники Proud Bear называют себя "российскими агентами ГРУ", которые "в течение нескольких лет помогают народу Англии освободиться от Европейского союза и демократических выборов".

Решение о выходе Великобритании из Евросоюза было принято на референдуме в 2016 году. Тогда Brexit поддержали 52 процента проголосовавших британцев.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.