В Вене узнали о "шпионившем для России" военном от "дружественной службы"

ВЕНА, 8 ноя – РИА Новости. Вена узнала об австрийском отставном полковнике, подозреваемом в разведдеятельности в пользу России, от дружественной службы несколько недель назад, заявил журналистам глава министерства обороны Австрии Марио Кунасек.
"Мы узнали эту информацию несколько недель назад от дружественной службы. После этого ведомство начало вести переговоры с целью установления личности, а потом – переговоры с ним. Бывший офицер также передал оборудование, сейчас идет оценка этих устройств – ноутбука и так далее", — сказал министр на пресс-конференции в Вене.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что экс-полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Посольство РФ отказалось комментировать сообщение СМИ. Временного поверенного в делах России в Австрии вызывали в австрийский МИД. Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ.