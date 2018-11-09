В Вене узнали о "шпионившем для России" военном от "дружественной службы"

ВЕНА, 8 ноя – РИА Новости. Вена узнала об австрийском отставном полковнике, подозреваемом в разведдеятельности в пользу России, от дружественной службы несколько недель назад, заявил журналистам глава министерства обороны Австрии Марио Кунасек.

Он отметил, что полковник уже пять лет в отставке.

"Мы узнали эту информацию несколько недель назад от дружественной службы. После этого ведомство начало вести переговоры с целью установления личности, а потом – переговоры с ним. Бывший офицер также передал оборудование, сейчас идет оценка этих устройств – ноутбука и так далее", — сказал министр на пресс-конференции в Вене.

Кунасек добавил, что случай "показывает, что даже после окончания холодной войны существует шпионаж".

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что экс-полковник вооруженных сил Австрии подозревается в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Посольство РФ отказалось комментировать сообщение СМИ. Временного поверенного в делах России в Австрии вызывали в австрийский МИД. Также стало известно, что из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ.