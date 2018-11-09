Лавров посетовал на "микрофонную" дипломатию западных партнеров

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал европейских партнеров за то, что они прибегают не к традиционной, а к микрофонной дипломатии.

"В последнее время, к сожалению, наши западные партнеры взяли за правило прибегать не к традиционной дипломатии, с соблюдением всех приличий, а к микрофонной, мегафонной дипломатии. Обвиняя нас публично, требуя публично объясниться по вопросу, о котором нам ничего неизвестно. Необходимо следовать тем нормам, которые были выработаны в ходе формирования практики международного общения", — заявил Лавров на брифинге в Москве.

В пятницу Минобороны Австрии сообщило, что экс-полковник вооруженных сил Австрии задержан по подозрению в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Глава МИД Австрии отменила свой визит в Россию.