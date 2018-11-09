В Австралии рассматривают нападение в Мельбурне как теракт

Полицейские на месте нападения мужчины с ножом в центре Мельбурна, Австралия. 9 ноября 2018

Полицейские на месте нападения мужчины с ножом в центре Мельбурна, Австралия. 9 ноября 2018

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Полиция Австралии рассматривает инцидент с нападением в Мельбурне как терроризм, сообщил представитель полицейского управления штата Виктория в ходе пресс-конференции.

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Ранее сообщалось, что в пятницу вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в Мельбурне. По данным СМИ, потасовка завязалась после того, как загорелась одна из машин на улице Суонстон-стрит. На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина, размахивая оружием, бросается на офицера полиции. В результате инцидента погиб один человек, двое пострадали. Полицейские нейтрализовали нападавшего выстрелом в грудь.

"В настоящее время мы рассматриваем (инцидент), как терроризм", — заявил представитель полиции, трансляция выступления которого велась на странице ведомства в Facebook.

Представитель полиции также добавил, что нападавший скончался в больницу от полученного ранения.

Расследование инцидента продолжается. Как сообщили в полиции, в автомобиле, на котором приехал нападавший, были обнаруженные баллоны с газом. Представитель правоохранительных органов добавил, что нападавший и его родственники были известны полиции. Также сообщается, что он был родом из Сомали.