Эксперт прокомментировал шпионский скандал с Австрией

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Конфликты между спецслужбами и разведками различных стран не должны переходить в политическую плоскость, сейчас этот принцип нарушен, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Ранее издание Kronen Zeitung сообщило, что экс-полковник вооруженных сил Австрии задержан по подозрению в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Посольство РФ отказалось комментировать сообщение СМИ. Также стало известно, что из-за инцидента Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ. Посол Австрии Йоханнес Айгнер будет вызван в пятницу в МИД РФ, сообщили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Мне хотелось бы сказать, что мы живем в таком времени, когда любой минимальный скандал превращается во вселенскую трагедию. Я застал те времена, когда было железным принципом, что конфликты между спецслужбами не должны выходить в политическое поле. То есть независимо от того, что все знают, что разведка работает, и все знают, что контрразведка тоже работает", — сказал РИА Новости Михайлов.

По его словам, "локальные проблемы" разведок не должны влиять на отношения между странами. Сегодня, считает Михайлов, любой скандал, даже самый незначительный, или тем более придуманный, сразу переходит в политическую плоскость. "Неслучайно визит главы австрийского МИД в Россию в связи с этим скандалом отменился", — добавил эксперт.

При этом он отметил, что встречи политиков как раз и нужны для того, чтобы регулировать подобные инциденты. В качестве примера он привел поездку Никиты Хрущева в Париж в мае 1960 года. Накануне визита над территорией СССР был сбит самолет-разведчик U-2. Пилот был захвачен. Первое, что сделал Хрущев в Париже – потребовал от президента США Дуайта Эйзенхауэра извинений.

Эксперт считает, что история со Скрипалями также является подтверждением того, что Запад "ищет любой повод, чтобы обострить отношения с Россией". По его словам, отравление в британском Солсбери не более чем "мистификация", но она повлекла за собой цепь событий, "наносящих урон не только нашим отношениям, но и экономике стран, которые вводят против нас санкции".

"Это общая тенденция. Но факт остается фактом, если его разоблачили по данным дружественной разведки, дружественная разведка работает достаточно активно против России, и естественно, использует те методы, которые используют все разведки мира. При этом надо заметить, что сегодня никто не может отрицать, что разведки работают, и чем более сложная оперативная обстановка в мире, тем более активно они ведут свою деятельность", — добавил Михайлов.