В Мельбурне умер мужчина, совершивший нападение на полицейских

Ранее сообщалось, что в пятницу вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в Мельбурне. По данным СМИ, потасовка завязалась после того, как загорелась одна из машин на улице Суонстон-стрит. На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина, размахивая оружием, бросается на офицера полиции. В результате инцидента погиб один человек, двое пострадали. Полицейские нейтрализовали нападавшего выстрелом в грудь.
"В настоящее время мы рассматриваем (инцидент), как терроризм", — заявил представитель полиции, трансляция выступления которого велась на странице ведомства в Facebook.
Представитель полиции также добавил, что нападавший скончался в больницу от полученного ранения.