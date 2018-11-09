В Мельбурне умер мужчина, совершивший нападение на полицейских

Полицейские на месте нападения мужчины с ножом в центре Мельбурна, Австралия. 9 ноября 2018

Полицейские на месте нападения мужчины с ножом в центре Мельбурна, Австралия. 9 ноября 2018

Полиция Австралии рассматривает инцидент с нападением в Мельбурне как терроризм, сообщил представитель полицейского управления штата Виктория в ходе пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что в пятницу вооруженный ножом мужчина напал на полицейских в Мельбурне. По данным СМИ, потасовка завязалась после того, как загорелась одна из машин на улице Суонстон-стрит. На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина, размахивая оружием, бросается на офицера полиции. В результате инцидента погиб один человек, двое пострадали. Полицейские нейтрализовали нападавшего выстрелом в грудь.

"В настоящее время мы рассматриваем (инцидент), как терроризм", — заявил представитель полиции, трансляция выступления которого велась на странице ведомства в Facebook.

Представитель полиции также добавил, что нападавший скончался в больницу от полученного ранения.