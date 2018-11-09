Поклонская призвала Киев перестать использовать крымчан, как заложников

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская призвала киевские власти перестать использовать крымчан в качестве заложников, преследуя свои преступные политические цели.

Депутат подчеркнула, что на Украине незаконно удерживаются ряд крымчан, в том числе капитан крымского судна "Норд" Владимир Горбенко и российские военнослужащие Максим Одинцов и Александр Баранов.

"Вопросам возвращения занимаются компетентные структуры, но хотелось бы, что люди не использовалась в качестве политических заложников для преследования и достижения политических целей, причем преступных, со стороны украинской власти. Хотелось бы верить, что наши граждане вернутся домой", — сказала Поклонская журналистам.

Военнослужащий РФ Одинцов и его сослуживец Баранов были задержаны СБ Украины 20 ноября 2016 года в Херсонской области на границе с Крымом. Минобороны России расценило задержание российских военнослужащих как похищение. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа.

Члены экипажа, без капитана, в полном составе смогли вернуться в Крым лишь спустя семь месяцев в результате обмена на украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение границы РФ.

При этом капитан судна "Норд" по-прежнему остается на Украине. Его обвиняют в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".