Летевший из Киева в Шарм-эш-Шейх самолет вынужденно сел из-за драки

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Самолет авиакомпании YanAir, летевший из Киева в курортный египетский город Шарм-эш-Шейх, осуществил вынужденную посадку в аэропорту Каира из-за драки пассажиров на борту, сообщается на сайте туроператора Join UP!

"Рейс YE5015 Киев – Шарм-эль-Шейх авиакомпании YanAir от 8 ноября осуществил вынужденную посадку в аэропорту города Каир в связи с инцидентом, связанным с дракой пассажиров на борту… В соответствии с авиационными нормами, экипаж не мог продолжить полет, так как закончилось его летное время", — сообщает туроператор со ссылкой на авиакомпанию.

Этот инцидент стал причиной задержки на четыре часа рейсов Киев — Хургада, Хургада – Львов, Львов – Хургада и Хургада – Киев.

Туроператор заранее уведомил пассажиров о задержке рейсов в Египет, иногородние туристы расселены в отелях за счет туроператора. Туристы, ожидавшие вылета из Хургады, также были расселены в отели за счет компании на время задержки.

Летом 2018 года украинские туристы не могли вовремя вылететь из Египта, Турции, Албании и других курортных стран из-за недобросовестных авиаперевозчиков и туроператоров. Власти Украины заявили, что стабилизировали ситуацию на рынке, однако рейсы до сих пор периодически задерживают или отменяют.