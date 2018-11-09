В Барселоне автомобиль наехал на пешеходов

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Автомобиль наехал на группу пешеходов в Барселоне, в результате пострадали четыре человека, пишет газета Pais со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел в пятницу утром на одной из улиц в районе Грасия. По данным издания, в автомобиле находилась супружеская пара среднего возраста. Сообщается, что в ходе движения водитель автомобиля потерял управление.

Как сообщили в экстренных службах, в результате инцидента в больницы были доставлены четверо пострадавших с травмами разной степени тяжести. Серьезнее всего пострадала 10-летняя девочка.

Правоохранительные органы рассматривают инцидент как ДТП. В настоящее время проводится расследование случившегося. По данным издания, у водителя мог случиться кардиореспираторный коллапс — острая сердечная и дыхательная недостаточность.