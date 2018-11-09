Оборонный бюджет Германии может увеличиться на 12 процентов, сообщили СМИ

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Комитет бундестага по бюджету в ходе заключительного заседания утвердил проект федерального бюджета на 2019 год, который предполагает увеличение расходов на оборону на 12%, сообщает издание Spiegel на заключение комитета.

Как сообщает издание, комитет намерен увеличить расходы на оборону на большую сумму, чем планировалось ранее. В 2018 году в бюджете было заложено 38,5 миллиарда евро, теперь речь идет о 43,2 миллиарда евро. В эту сумму заложены расходы на приобретение морских судов и транспортных вертолетов.

Также планируется увеличение расходов на помощь развивающимся странам и социальную сферу. В общей сложности, проект бюджета на 2019 год предусматривает расходы на 356,4 миллиарда евро, что почти на 13 миллиардов больше, чем в 2018 году. Бундестаг продолжит обсуждение бюджета во второй половине ноября.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия на протяжении следующих 10 лет будет "бесспорно" повышать расходы на оборону до 2 процентов от ВВП, что является обязательством стран-членов НАТО, принятым на саммите в 2014 году.