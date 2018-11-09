Молдавия обсуждает с НАТО возможность проведения совместных учений

Военная техника США в Кишиневе во время учений НАТО Dragon Pioneer. Архивное фото.

Военная техника США в Кишиневе во время учений НАТО Dragon Pioneer. Архивное фото.

КИШИНЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Молдавия обсуждает с Североатлантическим альянсом возможность проведения совместных учений на территории республики, заявил в пятницу министр обороны Евгений Стурза.

Молдавия — внеблоковая страна. Согласно конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года Молдавия сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действуют информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Молдавии Игорь Додон. Ранее он заявлял, что по-прежнему настаивает на международном признании нейтралитета республики.

"Мы обсуждаем с коллегами из Североатлантического альянса возможность провести совместные учения на территории Молдавии. В республике с 2004 года не было подобных учений и это будет значимым шагом", — заявил Стурза в эфире телеканала Publika TV.

По его словам, нейтралитет Молдавии не мешает ей проводить совместные учения с разными партнерами. Он считает, что учения могут проходить в учебном центре на полигоне Бульбоака.

"Центр в Бульбоаке становится ультрасовременным центром с новейшей инфраструктурой, подходящей для учений такого уровня", — добавил министр.