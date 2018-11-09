Эксперт: в шпионском скандале между Веной и Москвой замешаны третьи страны

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. К скандалу между Россией и Австрией приложили руку третьи страны, считает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

Ранее издание Kronen Zeitung сообщило, что экс-полковник вооруженных сил Австрии задержан по подозрению в ведении на протяжении 20 лет разведывательной деятельности в пользу России. Посольство РФ отказалось комментировать сообщение СМИ. По данным газеты, полковник должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальные сведения о многих австрийских высокопоставленных военных.

Отвечая на вопрос РИА Новости о том, повлияет ли на развитие двухсторонних отношений произошедшее, он отметил, что "повлияет, конечно, нехорошо, кому ж понравится".

"Я думаю, к этому скандалу приложили руки наши добрые друзья, из каких-то третьих стран, собственно говоря, это и сообщается, что разоблачить "крота" помогла иностранная спецслужба", — сказал Лукьянов, добавив, что "надо смотреть сильно западнее Австрии, и обнаружится источник".

Лукьянов пояснил, что "особые отношения Австрии и России, особенно при Куртце, они всех в США и многих в Европе очень раздражают, поскольку Курц был единственным, Австрия была единственной страной Запада, которая не присоединилась вообще ни в какой форме к компании по санкциям, высылкам массовым по "делу Скрипалей".

"Это всех напрягает, солидарность не проявляется и т. д.", — отметил эксперт.

По его словам, следовало ожидать, что Австрии и России "напомнят о реальности", что и произошло.

"Австрийское руководство этим разоблачением поставлено в неприятное положение: они не могут не реагировать", — сказал Лукьянов.

"На двухсторонних отношениях это скажется, думаю, что динамика позитивная, набранная за последнее время, она замедлится, как минимум. Не думаю, что это будет иметь фатальный эффект. Австрийскому руководству придется взять паузу и выразить все свое официальное отношение", — отметил он, добавив, что "политику Австрия менять не будет, она всегда гибко действует".

При этом он не исключил, что австрийская сторона может кого-то выслать.