В ЕС не стали пояснять слова Туска о серьезном риске Polexit

БРЮССЕЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Брюссель пока воздерживается от комментариев по поводу высказываний главы Евросовета Дональда Туска о "серьезном" риске случайного выхода Польши из Евросоюза, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.

© AP Photo / Gregor Fischer/ dpa Туск пригрозил выходом Польши из Евросоюза Ранее СМИ сообщили, что Туск заявил о существовании "очень серьезной угрозы" Polexit. По его мнению, лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский балансирует на грани и может спровоцировать выход страны из ЕС простейшей ошибкой.

"Увы, но нам больше нечего к этому добавить. Эти высказывания были сделаны в Польше", — сказал собеседник агентства, отвечая на просьбу прокомментировать это заявление и пояснить его контекст.

Ранее ЕК запустила процедуру, которая может привести к лишению Варшавы права голоса в Совете Евросоюза. С тех пор Польше выдвигали несколько сроков для приведения судебной реформы, которой недовольны в ЕС, в соответствие с европейскими нормами. Переговоры между ЕК и властями Польши ведутся до сих пор без заметного прогресса.

Как ожидается, в понедельник, 12 ноября, министры иностранных дел рассмотрят состояние дел с верховенством права в Польше в рамках санкционной процедуры по статье 7 договора ЕС и развитие судебной реформы в этой стране.